Это мы насыпаем, это хорошо, – Чаус о звуках обстрелов на видео
9 марта 2022 , 10:43Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Вячеслава Чауса
Российские оккупанты атакуют Чернигов и наносят авиаудары. Однако Вооруженные силы Украины дают оккупантам отпор и не подпускают к городу.
Об этом в видеообращении 9 марта сказал глава Черониговской военной администрации Вячеслав Чаус. На фоне его речи были слышны взрывы.
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"Это мы насыпаем. Это хорошо", – прокомментировал Чаус.
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