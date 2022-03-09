Это мы насыпаем, это хорошо, – Чаус о звуках обстрелов на видео

Российские оккупанты атакуют Чернигов и наносят авиаудары. Однако Вооруженные силы Украины дают оккупантам отпор и не подпускают к городу.

Об этом в видеообращении 9 марта сказал глава Черониговской военной администрации Вячеслав Чаус. На фоне его речи были слышны взрывы.

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"Это мы насыпаем. Это хорошо", – прокомментировал Чаус.

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