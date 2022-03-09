Про це у відеозверненні 9 березня сказав голова Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус. На фоні його промови було чутно вибухи.

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"Це ми насипаємо. Це добре", – прокоментував Чаус.

Ворог слабшає

Голова ОДА подякував всім людям на Чернігівщині, за те, що вони стоять на своїй землі й кожен виконує свою роботу. Він зазначив – ворог втрачає сили й стає слабкішим.

Ми вдома, ми в себе. Наша земля нас підживлює, дає енергію і впевненість. Ми переможемо,

– сказав Чаус.

За словами Чауса, ситуація на майже всій території Чернігівської області є контрольованою. Однак є громади, що мають перебої з харчуванням. Чаус розповів, що попри все громади є об'єднаними й допомагають одна одній.

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