Такое мнение в эфире 24 канала высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, аналогию с Чернобаевкой можно привести из-за того, что россияне каждый раз безуспешно пытаются покорить крымскотатарский народ.
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Россия наступает на те же грабли относительно крымских татар, – Чубаров
Глава Меджлиса крымских татар считает, что подобная провокация Кремля является очередной попыткой российских оккупантов сколотить некую структуру, которая могла бы представлять крымских татар.
Именно поэтому Россия в очередной раз пытается, несмотря на все свои безуспешные предыдущие попытки, еще раз сделать и "сколотить" группу людей, зависящих от оккупационных властей.
Иногда попытки России напоминают уже общеизвестную Чернобаевку. Российские оккупанты все время наступают в отношении крымских татар на одни и те же грабли,
– подчеркнул Чубаров.
Он пояснил, что российские захватчики пытаются покорить крымских татар, а затем "снова и снова идут курсом российского военного корабля".
Глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что Кремль действительно взбешен, потому что все то, что в мире знают о Крыме и крымских татарах – это только с позиции украинского государства или Меджлиса крымскотатарского народа.
"Они никак не могут себе осознать, что крымские татары сознательны демократии. Мы выбираем свои органы самоуправления. У нас есть определенные правила", – подчеркнул Чубаров.
Преследование крымских татар: последние случаи
- Россияне хотят закрыть крымскотатарскую школу во временно захваченном Крыму. Подобным государством-оккупантом нарушается право на образование крымских татар на родном языке на полуострове.
- Оккупационный суд Крыма заочно осудил на 2 года лидера крымскотатарского народа. Мустафа Джемилев якобы неправильно пересекал "государственную границу России".
- Глава Меджлиса крымскотатарского народа констатировал, что в Крыму еще больше усилились преследования крымских татар. Из-за войны в Украине оккупанты подавляют волю любых активистов на полуострове.
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