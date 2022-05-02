Такое мнение в эфире 24 канала высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, аналогию с Чернобаевкой можно привести из-за того, что россияне каждый раз безуспешно пытаются покорить крымскотатарский народ.

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Россия наступает на те же грабли относительно крымских татар, – Чубаров

Глава Меджлиса крымских татар считает, что подобная провокация Кремля является очередной попыткой российских оккупантов сколотить некую структуру, которая могла бы представлять крымских татар.

Именно поэтому Россия в очередной раз пытается, несмотря на все свои безуспешные предыдущие попытки, еще раз сделать и "сколотить" группу людей, зависящих от оккупационных властей.

Иногда попытки России напоминают уже общеизвестную Чернобаевку. Российские оккупанты все время наступают в отношении крымских татар на одни и те же грабли,

– подчеркнул Чубаров.

Он пояснил, что российские захватчики пытаются покорить крымских татар, а затем "снова и снова идут курсом российского военного корабля".

Заметьте! Чернобаевка является селом Херсонской области. В населенном пункте расположен аэродром, где систематически терпит потери российская армия, а сама Чернобаевка стала феноменом в сопротивлении против России.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что Кремль действительно взбешен, потому что все то, что в мире знают о Крыме и крымских татарах – это только с позиции украинского государства или Меджлиса крымскотатарского народа.

"Они никак не могут себе осознать, что крымские татары сознательны демократии. Мы выбираем свои органы самоуправления. У нас есть определенные правила", – подчеркнул Чубаров.

Преследование крымских татар: последние случаи

Россияне хотят закрыть крымскотатарскую школу во временно захваченном Крыму. Подобным государством-оккупантом нарушается право на образование крымских татар на родном языке на полуострове.

Оккупационный суд Крыма заочно осудил на 2 года лидера крымскотатарского народа. Мустафа Джемилев якобы неправильно пересекал "государственную границу России".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа констатировал, что в Крыму еще больше усилились преследования крымских татар. Из-за войны в Украине оккупанты подавляют волю любых активистов на полуострове.

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