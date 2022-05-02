Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, аналогію з Чорнобаївкою можна привести через те, що росіяни щоразу без успіхів намагаються підкорити кримськотатарський народ.

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Росія наступає на ті ж самі граблі щодо кримських татар, – Чубаров

Очільник Меджлісу кримських татар вважає, що подібна провокація Кремля є черговою спробою російських окупантів сколотити якусь структуру, яка мала б можливість представляти кримських татар.

Саме тому Росія вчергове намагається, попри всі свої безуспішні попередні спроби, ще раз зробити та "сколотити" групу людей, які залежать від окупаційної влади.

Іноді спроби Росії нагадують уже загальновідому Чорнобаївку. Російські окупанти весь час наступають щодо кримських татар на одні й ті ж граблі,

– наголосив Чубаров.

Він пояснив, що російські загарбники намагаються підкорити кримських татар, а потім "знову й знову йдуть курсом російського воєнного корабля".

Зауважте! Чорнобаївка є селом на Херсонщині. У населеному пункті розташовано аеродром, де систематично зазнає втрат російська армія, а сама Чорнобаївка стала феноменом у спротиві проти Росії.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу відзначив, що Кремль дійсно розлючений, бо все те, що у світі знають про Крим та кримських татар – це лише з позиції української держави чи Меджлісу кримськотатарського народу.

"Вони ніяк не можуть собі усвідомити те, що кримські татари свідомі демократії. Ми обираємо свої органи самоуправління. У нас є певні правила", – підкреслив Чубаров.

Переслідування кримських татар: останні випадки

Росіяни хочуть закрити кримськотатарську школу у тимчасово захопленому Криму. Подібним держава-окупант порушує право на освіту кримських татар рідною мовою на півострові.

Окупаційний суд Криму заочно засудив на 2 роки лідера кримськотатарського народу. Мустафа Джемілєв нібито неправильно перетинав "державний кордон Росії".

Глава Меджлісу кримськотатарського народу констатував, що у Криму ще більше посилились переслідування кримських татар. Через війну в Україні окупанти придушують волю будь-яких активістів на півострові.

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