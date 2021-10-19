Это нарушение Конституции, – нардеп Камельчук против допуска в Раду с COVID-сертификатом

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что 20 октября в Верховной Раде собираются проголосовать за постановление о допуске в парламент только по сертификатам или ПЦР-тестам. Сам нардеп-антивакцинатор выступил против такой инициативы.

Как сказал Камельчук в кулуарах Верховной Рады, такое постановление – "нарушает Конституцию".

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Нардеп от "Слуги народа" считает постановление о допуске в Раду с сертификатом о вакцинации нарушением Конституции, поэтому не собирается за него голосовать.

Что ранее Камельчук говорил о COVID-19

Нардеп от "Слуги народа" в декабре 2020 года заявил, что "не доверяет ни одной вакцине в мире, особенно против вымышленной болезни COVID-19".

Камельчук впоследствии попытался объяснить свое высказывание. При этом он не опроверг заявления о "вымышленном коронавируса", а наоборот подчеркнул, что во всем виновата ВОЗ.

Уже в январе 2021 года депутат рассказал, что вакцинация против COVID-19 приносит смерти. А препараты, которые вводят людям, содержат давно известные вредные ингредиенты. Впрочем, сейчас это сообщение удалено с его страницы.

Что известно об ограничениях в Раде

Председатель медицинского комитета парламента Михаил Радуцкий отметил, что нардепы планируют рассмотреть постановление о введении ограничений на посещение Верховной Рады для невакцинированных лиц.

Согласно постановлению, народные депутаты и все, кто работает в Верховной Раде (журналисты, помощники, аппарат), должны показать на входе один из документов:

сертификат вакцинации,

ПЦР-тест или антиген-тест.

Это нормально, это применяется во всех парламентах. Это постановление будет отсрочено, потому что нам надо обеспечить аппарат Верховной Рады считывающими устройствами, которые Минцифры обещает в ближайшее время дать, – пояснил Радуцкий.

В сентябре Радуцкий рассказал, что менее половины депутатов Рады вакцинировались от коронавируса.