Это наш бренд, – Зеленский отметил смелость украинцев
Источник:Владимир Зеленский в телеграме
Владимир Зеленский заявил, что украинцы всегда были самыми смелыми в мире. По его словам, это и есть бренд нашего народа.
Об этом глава государства сообщил во время своего видеообращения вечером 7 апреля, пишет 24 канал.
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Мы всегда были смелыми, самыми смелыми в мире, я в этом уверен,
– отметил президент.
Владимир Зеленский спросил, кто бы еще делал то, что делают украинцы, кто еще имел столько смелости:
- бороться против любых проявлений тирании – защищать именно свободу – на каждых выборах, революциях и войне;
- бороться против всех сил России на земле, в воздухе и на море;
- идти голыми руками против российской бронетехники там, где россиянам временно удалось что-нибудь захватить;
- говорить всему миру, что лицемерие – это плохое оружие и не просто говорить, а убеждать и возвращать миру честность;
- побуждать крупнейшие глобальные компании забывать о бухгалтерии и вспоминать о морали, а всех политических лидеров, какими бы они ни были, учить быть хоть чуть-чуть украинцами, хоть немного быть смелыми.
Вот это наш бренд. Вот это быть нами – быть украинцами. Быть смелыми. Если бы все в мире имели хотя бы 10% смелости, которую имеем мы, украинцы, вообще никакой опасности для международного права не было бы. Никакой опасности для свободы народов – не было бы,
– подчеркнул президент.
"Будем распространять нашу смелость. Начнем специальную глобальную кампанию учить мир быть не просто чуть-чуть, а полностью смелыми, как мы – как украинцы", – подытожил Владимир Зеленский в видеообращении.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео