Это наше ядро, – Зеленский озвучил свои ожидания от битвы за Донбасс

Владимир Зеленский дал очередное интервью. В нем он отметил, что битва за Донбасс будет решающей в войне против России.

Президент Украины отметил, что в настоящее время страна столкнулась с серьезной угрозой. Причем по многим направлениям. В то же время большинство украинской армии сосредоточено на Востоке, а также на Юге.

Читайте также Разведка врага на Изюмском направлении, ожесточенные бои на Луганщине: основное за 65 день войны

Борьба за Донбасс будет переломной

Российские оккупанты, по словам Владимира Зеленского, решительно настроены разрушать все на Востоке. Они будут делать это, потому что осознают, что там сейчас наше ядро. В то же время, такие действия страны-агрессора повлияют на диалог и целостность как армии Украины, так и России.

Если мы выстоим, во что я искренне верю, как гражданин, патриот и президент этого государства, то для нас это будет решающий момент. Переломный момент,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский добавил, что большинство украинской армии на Востоке и Юге. И сейчас там действительно много жертв. Правда, на военное руководство России это, скорее всего, никак не повлияет. В то же время, это важно для Украины. Ведь, отмечает президент, он серьезно относится к тому количеству людей, которые могут погибнуть от такой полномасштабной войны.

Президент подчеркнул, что упорные противостояния на Востоке уже происходят. В некоторых точках, добавил он, – "жесть".

Там происходит полномасштабная жесточайшая война каждый день... Там ужас. Реальный ужас с точки зрения выстрелов, работы тяжелой техники и потерь,

– подчеркнул Зеленский.

Оккупанты продолжают блокировать "Азовсталь" и атаковать Донбасс

В то же время в свежей сводке Генштаба ВСУ отмечают, что российские оккупанты продолжают блокировать комбинат "Азовсталь". Также российские захватчики не останавливают попыток захватить территорию Донецкой и Луганской области. Для этого они обстреливают украинские позиции из артиллерии, минометов, а также ракетных систем залпового огня.

Тем временем Конгресс США принял ленд-лиз для Украины: смотрите видео