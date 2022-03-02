"Это не армия": россияне захватили в заложники город в Сумской области, жуткое фото

В Сумской области россияне фактически захватили украинский городок в заложники. Речь идет о городе Тростянец.

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты расставили свою ударную технику между домами в городе Тростянец.

Достойно внимания Следует прекратить войну и вывести войска: Генассамблея ООН проголосовала за историческое решение

Российские оккупанты терроризируют город Тростянец

В частности, российскую технику обнаружили в центре города, на улице Благовещенска, недалеко от полиции и других улицах.

Российская армия – это не армия, это сцыкуны, прикрываемые гражданскими. Враги мародерствуют, очищают магазины, грабят жилые дома,

– подчеркнул глава Сумской ОГА.

Дмитрий Живицкий рассказал, что предварительно россияне ограбили все магазины в центре города, уничтожили ворота Круглого двора с помощью танка, разрушили картинную галерею. Кроме того, оккупанты ворвались в местный секонд-хенд и переодевались в гражданское. По словам Живицкого, российские военные ходят по городу полностью деморализованные и пьяные, а также стреляют по машинам гражданских и коммунальных служб.

Россияне захватили в заложники город в Сумской области / Фото с телеграмма главы Сумской ОГА

Глава Сумской ОГА подчеркнул, что "мы даем отпор врагу!". В частности, бойцы ВСУ уничтожили точечным попаданием две САУ, которые вели обстрел Охтырки.