Это не будет быстро: победить 42-миллионную нацию будет крайне сложно

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что украинцам нужно готовиться, что победа наступит не скоро. Ведь для России это исторический шанс наконец-то захватить нашу страну, поэтому она будет пытаться победить 42-миллионную украинскую нацию.

По словам Маляр, у Минобороны есть оперативная информация, что Россия готовит своих военных к тому, что они должны завершить операцию до 9 мая. Однако точно спрогнозировать что-либо вообще невозможно. Поскольку начало самой наступательной операции 24 февраля, тоже тогда не определили окончательно.

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Это не будет скорая победа

Маляр отметила, что единственное, на что украинцы должны настроиться – это не будет скорая победа. Ведь на достижение больших целей нужно много времени и усилий, так что быстро победить оккупантов не получится.

Так же как и для нас это исторический шанс наконец-то избавиться от этих бесконечных, многосотлетних посягательств Российской Федерации, так и для них – исторический шанс покорить. Они тоже не будут сдаваться, поэтому, конечно, на это уйдет время. Мы должны быть к этому готовы психологически,

– добавила замминистра.

Маляр подчеркнула, что каждый из 42 миллионов украинцев должен определиться, что он делает для фронта.

"Потому что победить 42-миллионную нацию будет очень сложно, если каждый будет что-то делать для того, чтобы победить врага", – отметила замминистра.

Поэтому, по ее словам, сейчас важно не нервничать, не углубляться в какие-либо собственные переживания, прогнозы и конспирологию. Вместо этого украинцам необходимо засучить рукава и делать что-то для победы.

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