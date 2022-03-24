За словами Маляр, у Міноборони є оперативна інформація, що Росія готує своїх військових до того, що вони повинні завершити "операцію" до 9 травня. Однак точно спрогнозувати щось взагалі неможливо. Позаяк початок самої наступальної операції 24 лютого, також тоді не визначили остаточно.

Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

Це не буде швидка перемога

Маляр зауважила, що єдине на що українці повинні налаштуватися – це не буде швидка перемога. Адже на досягнення великих цілей потрібно багато часу і зусиль, тож швидко перемогти окупантів не вийде.

Так само як і для нас це історичний шанс нарешті позбавитися цих нескінченних, багатосотрічних зазіхань Російської Федерації, так і для них – історичний шанс підкорити. Вони теж не будуть здаватися, тому, звісно, на це піде певний час. Ми повинні бути до цього готовими психологічно,

– додала заступниця міністра.

Маляр наголосила, що кожен з 42 мільйонів українців повинен визначитися, що він робить для фронту.

"Тому що перемогти 42-мільйонну націю буде вкрай складно, якщо кожен буде щось робити для того, щоб перемогти ворога", – зауважила заступниця міністра.

Тому, за її словами, зараз важливо не нервувати, не заглиблюватися у якісь власні переживання, прогнози та конспірологію. Натомість українцям необхідно засукати рукави та робити щось для перемоги.

Варто подивитися – Підсумки першого місяця війни: відео