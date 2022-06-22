Это не будет одномоментно, - глава разведки пояснил, какая ситуация с обменом защитников Мариуполя

Разведке четко известно о судьбе защитников Мариуполя. Их освобождением из плена и обменом занимаются.

Надеются, что в ближайшие сроки многие увидят своих близких уже дома. Об этом заявил глава главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Обмен будет происходить поэтапно

Разведчик подчеркнул, что обмен будет происходить поэтапно. О конкретных датах и количестве бойцов говорить рано.

Это не будет обмен в один раз. Будет осуществлено несколько этапов,

– отметил Буданов.

Отдельно он отметил, что небольшие обмены пленными происходят постоянно. Однако вскоре намерены освободить значительное количество наших людей. Об этом образу сообщат.

Кого освободить сложнее

По словам Буданова, самая большая проблема при обмене возникает в отношении командного состава. Касательно обмена рядового состава – процесс идет легче. Когда речь идет о руководителях подразделений – все гораздо сложнее.

Глава ГУР добавил, что большинство защитников Мариуполя находятся на оккупированных территориях, в частности, в Оленевке. Периодически некоторых людей оттуда вывозят для проведения следственных действий.

Будет ли Медведчук обменным фондом

В сети раздается информация об обмене Медведчука. Однако по словам Буданова, куму Путина, предъявлены не военные обвинения, а уголовные. Сначала должно быть решение суда, а потом уже будут думать, что с Медведчуком делать дальше.

Что известно об эвакуации с "Азовстали"

Защитники Мариуполя почти 3 месяца держали оборону в блокадном Мариуполе. За это время они уничтожили 6 тысяч оккупантов.

Оккупанты наносили по позициям наших защитников на "Азовстали" по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Поэтому 16 мая началась операция по спасению заблокированных украинских военных на "Азовстали". Сначала вывезли тяжелораненых, а потом других бойцов. Защитникам Мариуполя дали приказ сохранить жизнь личного состава.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в плену находятся более 2,5 тысячи украинских военных, которых удалось эвакуировать с мариупольского завода.

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