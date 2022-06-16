Об этом 24 канала рассказал аналитик и юрист Андрей Вигиринский. По его словам, это будет соглашение другого характера – нечто похожее на U-24, которое предлагала ранее Украина.

В США поддерживают союз Украины, Британии, Польши и стран Балтии

Он считает, что это будет больше соглашение о гарантиях безопасности стран-участниц . К такому соглашению смогут присоединиться и другие страны, которые будут ждать помощи и от Украины, если их суверенитету будет угрожать Россия.

Сейчас дипломатическая игра идет. Один из центров – это Великобритания, другой – Германия и Франция, третий – США. Эти страны пытаются найти поиск решения по переговорному процессу,

– объяснил Вигиринский.

Эксперт отмечает, что безопасность на евразийском континенте – это уже вопрос международного договора, который должен пройти через парламенты стран и устанавливать взаимные права и обязанности.

По мнению Вигиринского, для России глобальная коллективная безопасность в Европе артикулировалась как ключевая с точки зрения их видения мирового порядка. Они, скорее, заинтересованы в формулировании условий сосуществования с ЕС, который они часто оскорбляют.

"Поэтому дипломатические переговоры по поводу глобального соглашения, которое касается Европы, возможны. Но относительно того, на какие позиции туда придет Украина , будут решаться на поле боя", – ответил юрист.

Справка! В конце мая британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать экономический и военный альянс против России, который будет альтернативой Европейскому союзу.



Он будет включать Великобританию, Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. Предполагается, что в новый альянс могут собраться страны, недовольные позицией ЕС и ответом на военную агрессию России.

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