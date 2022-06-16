Про це 24 каналу розповів аналітик та юрист Андрій Вігірінський. За його словами, це буде угода іншого характеру – щось схоже до U-24, яку пропонувала раніше Україна.
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Він вважає, що це буде більше угода про гарантії безпеки країн-учасниць. До такої угоди зможуть долучитися й інші країни, які будуть очікувати допомоги і від України, якщо їхньому суверенітету буде загрожувати Росія.
Зараз дипломатична гра йде. Один з центрів – це Велика Британія, інший – Німеччина та Франція, третій – США. Ці країни намагаються знайти пошук рішення щодо перемовного процесу,
– пояснив Вігірінський.
Експерт наголошує, що безпека на євразійському континенті – це вже питання міжнародного договору, який повинен пройти через парламенти країн і встановлювати взаємні права й обов’язки.
На думку Вігірінського, для Росії глобальна колективна безпека в Європі артикулювалася як ключова з точки зору їхнього бачення світового порядку. Вони скоріше зацікавлені у формулюванні умов співіснування з ЄС, який вони часто ображають.
"Тому дипломатичні перемовини щодо глобальної угоди, яка стосується Європи, можливі. Але щодо того, на які позиції туди прийде Україна, вирішуватимуться на полі бою", – відповів юрист.
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