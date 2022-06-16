Про це 24 каналу розповів аналітик та юрист Андрій Вігірінський. За його словами, це буде угода іншого характеру – щось схоже до U-24, яку пропонувала раніше Україна.

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Він вважає, що це буде більше угода про гарантії безпеки країн-учасниць. До такої угоди зможуть долучитися й інші країни, які будуть очікувати допомоги і від України, якщо їхньому суверенітету буде загрожувати Росія.

Зараз дипломатична гра йде. Один з центрів – це Велика Британія, інший – Німеччина та Франція, третій – США. Ці країни намагаються знайти пошук рішення щодо перемовного процесу,

– пояснив Вігірінський.

Експерт наголошує, що безпека на євразійському континенті – це вже питання міжнародного договору, який повинен пройти через парламенти країн і встановлювати взаємні права й обов’язки.

На думку Вігірінського, для Росії глобальна колективна безпека в Європі артикулювалася як ключова з точки зору їхнього бачення світового порядку. Вони скоріше зацікавлені у формулюванні умов співіснування з ЄС, який вони часто ображають.

"Тому дипломатичні перемовини щодо глобальної угоди, яка стосується Європи, можливі. Але щодо того, на які позиції туди прийде Україна, вирішуватимуться на полі бою", – відповів юрист.

Довідка! В кінці травня британський прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував президенту України Володимиру Зеленському створити економічний та воєнний альянс проти Росії, який буде альтернативою Європейського союзу.



Він включатиме Великобританію, Україну, Польщу, Естонію, Латвію і Литву. Передбачається, що в новий альянс можуть зібратися країни, незадоволені позицією ЄС і відповіддю Німеччини на військову агресію Росії.

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