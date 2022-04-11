Это не был дружеский визит, – канцлер Австрии рассказал о встрече с Путиным

После визита в Киев федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер отправился в Москву. Там он провел встречу с Путиным.

Нехаммер поделился первыми подробностями встречи. Канцлер подчеркнул, что встреча была жесткой, открытой и прямой, и отнюдь не дружеским визитом. По его словам, для него это была обязанность.

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Канцлер Австрии рассказал о встрече с Путиным

Нехаммер подчеркнул, что переговоры с Путиным дали четкий сигнал. Но с другой стороны, в знак солидарности с Украиной, он дал понять российскому президенту, что война должна закончиться.

Канцлер также отметил, что самым важным посланием было то, что "эта война должна прекратиться".

Я обратился к серьезным военным преступлениям и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности. Я также непременно сказал президенту Путину, что пока в Украине гибнут люди, санкции против России останутся в силе и будут усиливаться,

– заявил Нехаммер.

В сообщении канцелярии говорится, что во время встречи обсуждались и военные преступления РФ в Украине и важность их международного расследования.

Разговор длился около 75 минут, а весь прием – 90 минут. Местом событий стал загородный дом, принадлежащий Кремлю. Не было рукопожатий или даже совместных фотографий.

Теперь Нехаммер проинформирует европейских партнеров Австрии о переговорах и посоветует дальнейшие шаги.

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