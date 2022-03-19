Это не Чернобыль, – в МВД объяснили удушающий смог над Киевом

Столицу Украины накрыл удушливый смог. Киевляне забеспокоились, не связано ли это вдруг с Чернобыльской атомной электростанцией. В МВД успокоили, что это не так.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сказал в эфире 24 канала. Он отметил, что ничего катастрофического смог не несет.

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"Нет никаких сообщений о пожарах в Чернобыльской зоне. Радиационный фон абсолютно нормальный, поэтому в этом нет ничего связанного с Чернобылем, хочу всех успокоить", – подчеркнул советник министра.

Причина смога над Киевом

Денисенко заметил, что задымление достаточно серьезное, смога много. Он связан с отсутствием ветра.

Также стоит заметить, что в Буче, Ирпене, Гостомеле, за Вышгородом – в этой части Киевской области было очень много возгораний в результате боевых действий.

Из-за того, что нет ветра, весь смог стоит над Киевом. Если будет хороший ветер – за короткое время смог развеется,

– заверил советник министра.

Денисенко о ситуации в Киеве: смотрите видео 24 канала