Это не декорации фильма ужасов, – Зеленский показал участникам благотворительного вечера ужасы войны

Известный актер Шон Пенн активно отстаивает позицию Украины в глобальном мире. Он делает все для того, чтобы никто не отворачивался от войны, а поддержка Украины была постоянной.

Организация CORE, возглавляемая Шоном Пенном, провела благотворительный вечер в поддержку Украины. Актер призвал мир помогать Украине так, как Украина отстаивает мир по всему миру, борется за демократию и свободу и демонстрирует, что никаким захватчикам не удастся изменить мировой порядок.

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Выступление Владимира Зеленского

Перед гостями благотворительного вечера выступил и Президент Украины Владимир Зеленский. Он показал звездам ужасы, с которыми украинцы вынуждены встречаться каждый день.

Десятки тысяч взрывов и выстрелы. Сотни тысяч убитых и раненых. Миллионы, потерявшие свой дом. Это не лонглайн фильма ужасов. Все это наша реальность. Вы все видели разрушенные города. Это не декорации блокбастера. Это тоже наша реальность. Все ужасы, которые вы видели, – это не компьютерная графика. Все это происходит на самом деле,

– сказал глава государства.

Он заверил, что мы обязательно отстроим Украину и победим в этой войне, но нам нужна помощь. Он напомнил гостям, как во времена Второй мировой войны статуэтку "Оскара" сделали из гипса, ведь весь металл нужен был на фронте.

"Любая помощь важна, и мы благодарны за нее. Плавиться должны не статуэтки, а оружие агрессора, которое несет смерть и разруху", - добавил Зеленский.

Видео выступления Владимира Зеленского на благотворительном вечере:

Война России против Украины: последние события

Россияне пытаются сеять хаос и панику в надежде, что Украина капитулирует и пойдет на уступки российским оккупантам. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что все влажные мечты врага напрасны , а наши воины и народ в этой войне будут праздновать победу.

Российские кафиры не прекращают обстрелы Луганщины и штурма Северодонецка. К сожалению, в Лисичанске от вражеского огня погибла 6-летняя девочка.

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