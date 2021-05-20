Решение СНБО – общая ответственность каждого

Глава государства объяснил, что выполняет свои конституционные обязанности. Он отметил, что делает это "не с какой-то кучкой людей", ведь в СНБО входят все государственные институты: правоохранители, Кабмин, премьер.

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Это не диктатура и не монархия, там все представлены,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что некоторые не голосовали за санкции против Медведчука: "Это их мнение и их решение".

По словам Зеленского СНБО обсуждает вопросы, а лишь потом голосует за них, поэтому решение является общей ответственностью каждого.

"Я готов отвечать за то, что мы там делаем. Я защищаю сегодня Украину", – подчеркнул президент.

Обратите внимание! СНБО одобрил санкции против пророссийского нардепа Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Их счета заблокировали из-за обвинений в финансировании террористов.

Смотрите прямую-трансляцию пресс-конференции Зеленского:

Коротко о пресс-конференции Зеленского