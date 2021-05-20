Рішення РНБО – спільна відповідальність кожного

Глава держави пояснив, що виконує свої конституційні обов'язки. Він наголосив, що робить це "не з якоюсь кучкою людей", адже у РНБО входять всі державні інституції: правоохоронці, Кабмін, прем'єр.

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Це не диктатура і не монархія, там всі представлені,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що дехто не голосував за санкції проти Віктора Медведчука: "Це їх думка і їх рішення".

За словами Зеленського РНБО обговорює питання, а лише тоді голосує за них, тому рішення є спільною відповідальністю кожного.

"Я готовий відповідати за те, що ми там робимо. Я захищаю сьогодні Україну", – підкреслив президент.

Зверніть увагу! РНБО схвалила санкції проти проросійського нардепа Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Їх рахунки заблокували через звинувачення і фінансуванні терористів.

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Коротко про пресконференцію Зеленського