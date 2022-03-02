"Это не фейк, а мой сын": мать узнала сына на видео с пленным россиянином

В Украине сейчас находятся около 200 пленных российских солдат. Их матери начинают узнавать своих сыновей.

Так, в Улан-Уде мать узнала о своем сыне-контрактнике по одному из видео с пленными солдатами. Она вышла на одиночный пикет против войны.

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Женщина стала возле памятника главы Ленина и развернула плакат "Нет войне". На камеру она подтвердила, что на кадрах действительно ее сын – Сергей Очиров.

По ее словам, 25-летний водитель Сергей Очиров принял участие в войне против Украины. А 28 февраля, его грузовик, на котором Очиров вез ракеты, попал под обстрел.

Самого Сергея ранило, он попал в плен. Украинские военные записали ролик, на котором показывают Очирова. Парень сказал, что он бурят и действительно вез ракеты.

"Нам сказали ехать вперед. За танками ехали", – сказал пленник.

Видео считали фейком

Видео распространилось бурятскими пабликами, хотя многие считали, что это фейк. Однако ролик увидела мать Сергея.

Я хочу, чтобы люди поняли, что это не фейк. Я его мама. Он мне позвонил, я увидела это видео. Мне вчера все начали писать: "А вы докажите, что это не фейк". Но я ничего не хочу доказывать. Я просто вам говорю – это мой сын,

– рассказала мать Ирина.

Известно, что пленный служил в воинской части станции Дивизионная в Улан-Удэ 7 лет, то есть с тех пор, как ему исполнилось 18.

Также известно, что в феврале 2022 года его отправили на учебу в Беларусь. Он связывался с семьей 23 февраля и "ничего не говорил, что их перебрасывают в Украину", добавила мать. А уже 28 февраля Сергей снова позвонил матери, сказал, что ранен в плечо и находится в госпитале. В этот день женщина увидела ролик.

Женщине никто не хочет помочь

После новостей о пленении сына, женщина обратилась за помощью к председателю Бурятии и его заместителю. Они "не знают, что делать". Также та пыталась обратиться в Минобороны РФ, но там "звонок сбрасывали". В конце концов, Ирина написала заявление к Путину, пока тоже – тихо. Похоже, россиянам все равно на их людей.

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Там матери, родители, жены русских оккупантов, которых отправили воевать в Украину, могли найти подтверждение смерти или плена своих знакомых.

Впрочем, Роскомнадзор заблокировал сайт "Ищи своих", где публиковали данные о пленных и убитых в Украине военных из России.

Смотрите видео с пленным бурятом: