Это не конфликт России и Украины, это вызов всей Европе, – депутат Европарламента

Российская агрессия направлена не только на Украину, она бросает вызов по всей Европе. Западные страны сейчас объединились, но могут быть и те, что не будут спешить с помощью.

Об этом в эфире 24 канала заявил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс. Он также добавил, что если Запад уже объединился ради победы Украины, нужно эту помощь оказывать вовремя.

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Промедление это плохо, ведь если мы решили, что Украина стоит нашей помощи, то мы должны из собственного кармана эту помощь оказать,

– утверждает Пятрас Ауштрявичюс.

Он также добавил, что Запад начал понимать, что эта война имеет окончание и таким окончанием есть победа Украины. Доблестная армия Украины доказала, что она способна победить более сильного и большего соперника, такого как Россия.

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