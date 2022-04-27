Про це у ефірі 24 каналу заявив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс. Він також додав, що якщо Захід вже об'єднався заради перемоги України, то потрібно цю допомогу надавати вчасно.

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Зволікання це погано, адже якщо ми вирішили, що Україна варта нашої допомоги, то ми повинні із власної кишені цю допомогу надати,

– стверджує Пятрас Ауштрявічюс.

Він також додав, що Захід почав розуміти, що ця війна має закінчення і таким закінченням є перемога України. Доблесна армія України довела, що вона здатна перемогти сильнішого і більшого суперника, такого як Росія.

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