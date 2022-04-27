Про це у ефірі 24 каналу заявив публіцист та аналітик Андрій Піонтковський, він також уточнив, що Україна отримає від США будь-яку допомогу, окрім безпосередньої участі американських військових.

Читайте також США зараз більше допомагають Україні, ніж Радянському Союзу у Другій світовій, – Піонтковський

Також мовиться про будь-які дані американської розвідки і поставки зброї у потрібній Україні кількості. Важливо також те, що партнери перестали "озиратися" на путінський ядерний шантаж,

– запевняє Піонтковський.

Зустрій на базі "Рамштайн" переломила хід війни

"Путін намагався знову залякати США та Європу ось цими заявами про ядерний удар. Але відповіли йому приблизно так, як прикордонники на Зміїному відповіли російському кораблю. Навпаки, Путіну дали зрозуміти, що буде дзеркальна відповідь на такий удар," – розповідає Андрій Піонтковський.

В американських ЗМІ прослизнула інформація, що американська тактична ядерна зброя здатна пробивати й бункери, тому ця тематика погроз більше не працює,

– говорить аналітик.

Нагадаємо, вчора на базі США у Німеччину "Рамштайн" пройшла зустріч міністрів оборони із 40 країн. Там обговорювали питання надання допомоги Україні. Важливо й те, що такі зустрічі будуть регулярними й відбуватимуться щомісяця.

Дивіться відео про те, як Путін вкорте цинічно збрехав: