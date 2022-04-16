Это не наступление, а месть за "Москву", – Арестович о массовых ракетных обстрелах россиян

По украинским городам в последние дни увеличились ракетные обстрелы. Алексей Арестович уверяет, что это не наступление россиян, это их месть за потопление крейсера "Москва".

Об этом советник главы Офиса Президента рассказал в эфире 24 канала.

К теме Уничтожение защитников Мариуполя поставит точку в любых переговорах с Россией, – Зеленский

По его словам, характер и направление этих ударов никоим образом не связаны с наступлением.

Это попытка мести за Москву, которую потопили украинские ракеты. Это такой ответ. Они пытались ударить по заводу, имеющему отношение к строительству ракет "Нептун",

– отметил Алексей Арестович.

Советник главы ОП говорит, что важность потопления крейсера Москва заключается и в том, что именно этот крейсер предоставлял координацию и, прежде всего, это была воздушная защита России. Там было 64 ракетных комплекса.

"Это было мощное ПВО, прикрывавшее российские войска на южном направлении. Он уменьшал возможность для действия нашей авиации. По стоимости Москва – это как танковая дивизия пошла ко дну"

По мнению Арестовича, это также несет огромное политическое и символическое значение, важное во время войны.

Ведь ВСУ утопили "Москву", а раньше он назывался "Слава". То есть мы утопили и славу и москву украинским трезубцем "Нептуном". Это знак нашей победы,

– сказал он.

И здесь произошло самое худшее для путинского режима – сломался общественный договор, существовавший в РФ до этого.

"Теперь встал вопрос о мобилизации, и все опросы показывают, что россияне не хотят воевать. И сейчас внутренняя проблема москвы - как продать поражение", – ответил советник главы ОП.

Он добавил, что наступление на Донбассе идет уже 9 суток. "Все ждут внезапного и масштабного введения российских сил в бой, но обстановка там (на Донбассе – 24 канал) не позволяет этого сделать. К тому же там дожди, и это мешает оккупантам", – сказал Арестович.

Алексей Арестович: Россия не наступает, а мстит за "Москву":



К слову, ВСУ отправили ко дну российский ракетный крейсер "Москва". Россия официально подтвердила гибель Антона Куприна – капитана крейсера. Там заявили, что он погиб "при взрыве и пожаре на борту флагмана Черноморского флота".

Больше о том, как тонул крейсер "Москва": смотрите видео