Про це радник глави Офісу Президента розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, характер і напрям цих ударів жодним чином не пов'язаний з наступом.

Це спроба помсти за "Москву", яку потопили українські ракети. Це така собі відповідь. Вони намагалися вдарити по заводу, який має відношення до будівництва ракет "Нептун",

– наголосив Олексій Арестович.

Радник глави ОП каже, що важливість потоплення крейсеру Москва полягає і в тому, що саме цей крейсер надавав координацію та насамперед це був повітряний захист Росії. Там було 64 ракетні комплекси.

"Це було потужне ППО, яка прикривала російські війська на південному напрямку. Він зменшував можливість для дії нашої авіації. За вартістю "Москва" – це як танкова дивізія пішла на дно", – сказав він.

На думку Арестовича, це також несе величезне політичне та символічне значення, яке важливе під час війни.

Адже ЗСУ втопили "Москву", а раніше він називався "Слава". Тобто, ми втопили і славу і москву українським тризубом "Нептуном". Це знак нашої перемоги,

– запевнив він

І тут відбулося найгірше для путінського режиму – зламався суспільний договір, який існував в РФ до цього.

"Тепер постало питання про мобілізацію, і всі опитування показують, що росіяни не хочуть воювати. І зараз внутрішня проблема москви – як "продати" поразку", – відповів радник глави ОП.

Він додав, що наступ на Донбасі йде вже 9 добу. "Всі чекають раптового та масштабного введення російських сил в бій, але обстановка там (на Донбасі – 24 канал) не дозволяє цього зробити. До того ж, там дощі, і це заважає окупантам", – сказав Арестович.

До слова, ЗСУ відправили на дно російський ракетний крейсер "Москва". Росія офіційно підтвердила загибель Антона Купріна – капітана крейсера. Там заявили, що він загинув "під час вибуху й пожежі на борту флагмана Чорноморського флоту".

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