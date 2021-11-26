Это не о свободе слова, – Зеленский о медийной атаке Ахметова
26 ноября 2021 , 12:53Читати новину українською
Источник:24 канал
Владимир Зеленский считает большой ошибкой то, что Ринат Ахметов воюет с государством. Президент считает, что медиаатака нацелена лично на него.
Президент считает, что телеканалы, которые связывают с Ахметовым, начали вести личную войну олигарха. Об этом Зеленский заявил на своей пресс-конференции 26 ноября.
Это не о свободе слова. Это борьба со мной против одного закона. Против закона о деолигархизации. Все понимают, когда эта медийная война началась. У нас страна под названием Украина, а не ДТЭК. Поэтому ключей от государства у него нет,
– подчеркнул политик.
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Смотрите видео пресс-конференции Зеленского: