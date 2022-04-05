Это не пройдет безнаказанно, – глава МИД Канады отреагировала на зверства россиян в Буче

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала убийства мирных жителей Бучи военными преступлениями. Она подчеркнула, что ответственность наступит.

Она добавила, что Канада продолжит поддерживать усилия Международного уголовного суда по расследованию злодеяний российской армии в Украине.

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Об этом Жоли рассказала во время пресс-конференции в Хельсинки.

В эти выходные свет увидел отвратительные и безумные нападения на гражданских в Буче. Эти террористические акты не пройдут безнаказанно. Это явно – военные преступления,

– заявила глава МИД Канады.

Она подчеркнула, что "ответственность наступит". На Россию нужно наложить больше санкций и это, по словам Жоли, "будет сделано".

Заметим, что массовые гражданские убийства зафиксировали не только в Буче, но и в Ирпене, Гостомеле и вообще во всех городах и селах, которые освободили от российских оккупантов.

Такая же история на Житомирской трассе – россияне убивали мирных людей, пытавшихся уехать. А потом сжигали тела. У не менее одного были связаны руки.

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