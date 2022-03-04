Это не та война, которая нам нужна, – рассказывает очередной "освободитель" Украины

Российские военные попадают в плен украинской армии, где делают признание, что не знали истинной цели своего вторжения. "Прозрев" на украинской земле, они призывают своих земляков из России прекратить наступление.

Россияне начинают понимать, что они пушечное мясо

СБУ опубликовала видео признаний очередного "освободителя" Украины, который попал в плен. Сообщается, что удалось задержать направлявшегося в Киев российского разведчика Павла Линчевского.

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Парень рассказал, что целью нападения было быстро и бесконтактно дойти до пригорода Киева. Он заявил, что за отказ идти на войну ему угрожало 25 лет тюрьмы в России.

Пленный отметил, что в России у него остались родители, жена и ребенок, которые не знают, куда его отправили.

Военный Линчевский заверил, что чувствует вину и сказал российским оккупантам, что "это не та война, которая нам нужна".

Смотрите видео признаний пленника

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