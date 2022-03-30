"Это не теория": Украина вышла на формулу действенных гарантий безопасности

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что у Украины есть возможность получения действенных гарантий безопасности.

По его словам, это не теория, это практика, когда мы можем получить подписанные, юридически заверенные, многосторонние гарантии от стран-гарнатов.

Важно Спорные вопросы проговорены, наши предложения вынесены, – Подоляк

Он добавил, что туда будут входить лучшие мировые армии. Среди них США, Турция, Великобритания, Германия, Франция и многие страны, которые будут иметь с Украиной юридические отношения. За ними будут закреплены гарантии в случае возникновения войны.

Кроме того, будет прописано, как эти гарантии будут реализовываться. "То есть, мы должны будем получать оружие и оперативные консультации военные. Мы не должны будем находиться в той ситуации, в которой сейчас оказались", – добавил Подоляк.

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