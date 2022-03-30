За його словами, це не теорія, це практика, коли можемо отримати підписані, юридично завірені, багатосторонні гарантії від країн-гарнатів.

Важливо Спірні питання проговорені, наші пропозиції винесені, – Подоляк

Він додав, що туди будуть входити кращі світові армії. Серед них США, Туреччина, Велика Британія, Німеччина, Франція та ще багато країн, які будуть мати з Україною юридичні стосунки. До них будуть закріплені відповідні гарантії у випадку виникнення війни.

Крім того, буде прописано, як будуть ці гарантії реалізовуватися. "Тобто ми повинні будем отримувати зброю та оперативні консультації військові. Ми не повинні будемо знаходитися в тій ситуації, в якій зараз опинилися", – додав Подоляк.

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