Глава НБУ 1 июля подал в отставку, заявив о политическом давлении на него. По мнению председателя комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева, отставка Смолия может повлиять на отношения с МВФ.

Нардеп не считает, что существует прямая взаимосвязь между увольнением Смолия и траншами от МВФ, однако это не улучшит наши отношения с фондом. Об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".

Интересно На критику надо отвечать аргументами, – член совета НБУ об отставке Смолия

Также Гетманцев отметил, что важна позиция, которую займет сам глава НБУ Об основаниях его увольнения.

Бесспорно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны ОП. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки,

– отметил Гетманцев.

Он добавил, что вопрос отставки Смолия будут рассматривать на заседании фракции "Слуги народа". Перед этим, заявление рассмотрят на заседании профильного парламентского комитета. Если же депутаты не поддержат его отставку, то Смолию придется занимать должность председателя Нацбанка и в дальнейшем.

Актуально Яков Смолий подал в отставку: факты о главе НБУ

Отставка Якова Смолия: что об этом известно