На критику нужно отвечать аргументами, – член совета НБУ об отставке Смолия
Виталий Шапран резко отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия. Член Совета НБУ Шапран отметил, что сам не чувствует политического давления на центробанк и считает заявление об отставке Смолия эмоциональным.
По мнению Шапрана, и парламент, и Совет НБУ, и экспертное общество вправе критиковать руководство НБУ. Об этом Шапран сказал в комментарии Интерфакс-Украина.
Важно Председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении
Он отметил, что Смолий после смены политической власти находился в довольно неудобной ситуации. Это объясняется тем, что Смолия и часть руководства центробанка назначили во времена президента Порошенко, а общий язык с действующей властью быстро найти не удалось.
На критику нужно отвечать аргументами, а не бросать заявления на стол. Последние несколько недель правление довольно болезненно реагировало на критику со стороны как парламента, так и Совета НБУ. Буквально в каждом негативе виделось или "политическое давление", или "люди Коломойского",
– подчеркнул Шапран.
Член Совета НБУ отметил, что это несколько мешало работе Совета НБУ и его взаимодействию с правлением. Также Шапран добавил, что решение Смолия об отставке имеет эмоциональный характер
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Отставка Якова Смолия: что об этом известно
- Глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об отставке по собственному желанию 2 июля.
- Он объяснил это систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.
- Ранее Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на посту главы до конца своей каденции – 2025 года.
- Если отставку утвердят, то обязанности главы Нацбанка будет выполнять его первая заместительница – Екатерина Рожкова.