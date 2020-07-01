Виталий Шапран резко отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия. Член Совета НБУ Шапран отметил, что сам не чувствует политического давления на центробанк и считает заявление об отставке Смолия эмоциональным.

По мнению Шапрана, и парламент, и Совет НБУ, и экспертное общество вправе критиковать руководство НБУ. Об этом Шапран сказал в комментарии Интерфакс-Украина.

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Он отметил, что Смолий после смены политической власти находился в довольно неудобной ситуации. Это объясняется тем, что Смолия и часть руководства центробанка назначили во времена президента Порошенко, а общий язык с действующей властью быстро найти не удалось.

На критику нужно отвечать аргументами, а не бросать заявления на стол. Последние несколько недель правление довольно болезненно реагировало на критику со стороны как парламента, так и Совета НБУ. Буквально в каждом негативе виделось или "политическое давление", или "люди Коломойского",

– подчеркнул Шапран.

Член Совета НБУ отметил, что это несколько мешало работе Совета НБУ и его взаимодействию с правлением. Также Шапран добавил, что решение Смолия об отставке имеет эмоциональный характер

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