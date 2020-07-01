На критику треба відповідати аргументами, – член ради НБУ про відставку Смолія
Віталій Шапран різко відреагував на відставку голова НБУ Якова Смолія. Член Ради НБУ Шапран наголосив, що сам не відчуває політичного тиску на центробанк і вважає заяву про відставку Смолія емоційною.
На думку Шапрана, і парламент, і Рада НБУ, і експертне товариство мають право критикувати керівництво НБУ. Про це Шапран сказав у коментарі Інтерфакс-Україна.
Важливо Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку, заявивши про політичний тиск
Він зауважив, що Смолій після зміни політичної влади перебував у досить незручній ситуації. Це пояснюється тим, Смолія і частину керівництва центробанку призначили за часів президента Порошенка, а спільну мову з чинною владою швидко знайти не вдалося.
На критику потрібно відповідати аргументами, а не кидати заяви на стіл. Останні кілька тижнів правління досить болісно реагувало на критику з боку як парламенту, так і Ради НБУ. Буквально у кожному негативі бачилося або "політичний тиск", або "люди Коломойського",
– підкреслив Шапран.
Член Ради НБУ зазначив, що це певною мірою заважало роботі Ради НБУ і його взаємодії з правлінням. Також Шапран додав, що рішення Смолія про відставку має емоційний характер
Актуально Яків Смолій подав у відставку: факти про голову НБУ
Відставка Якова Смолія: що про це відомо
- Глава НБУ Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про відставку за власним бажанням 2 липня.
- Він пояснив це систематичним політичним тиском, здійснюваним на центробанк протягом тривалого часу.
- Раніше Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.
- Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.