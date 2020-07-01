Віталій Шапран різко відреагував на відставку голова НБУ Якова Смолія. Член Ради НБУ Шапран наголосив, що сам не відчуває політичного тиску на центробанк і вважає заяву про відставку Смолія емоційною.

На думку Шапрана, і парламент, і Рада НБУ, і експертне товариство мають право критикувати керівництво НБУ. Про це Шапран сказав у коментарі Інтерфакс-Україна.

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Він зауважив, що Смолій після зміни політичної влади перебував у досить незручній ситуації. Це пояснюється тим, Смолія і частину керівництва центробанку призначили за часів президента Порошенка, а спільну мову з чинною владою швидко знайти не вдалося.

На критику потрібно відповідати аргументами, а не кидати заяви на стіл. Останні кілька тижнів правління досить болісно реагувало на критику з боку як парламенту, так і Ради НБУ. Буквально у кожному негативі бачилося або "політичний тиск", або "люди Коломойського",

– підкреслив Шапран.

Член Ради НБУ зазначив, що це певною мірою заважало роботі Ради НБУ і його взаємодії з правлінням. Також Шапран додав, що рішення Смолія про відставку має емоційний характер

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