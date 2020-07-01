Голова НБУ 1 липня подав у відставку, заявивши про політичний тиск на нього. На думку голови комітету з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева, відставка Смолія може вплинути на відносини з МВФ.

Нардеп не вважає, що існує прямий взаємозв'язок між звільненням Смолія та траншами від МВФ, однак це не покращить наші відносини з фондом. Про це він сказав у коментарі "РБК-Україна".

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Також Гетманцев наголосив, що важливою є позиція, яку займе сам голова НБУ про підстави його звільнення.

Безперечно, це не покращить відносини України та МВФ. Дуже неоднозначна інформація пролунала щодо тиску на нього з боку ОП. Мені здається, що це дуже небезпечна інформація, яка потребує перевірки,

– зазначив Гетманцев.

Він додав, що питання відставки Смолія розглядатимуть на засіданні фракції "Слуги народу". Перед цим, заяву розглянуть на засіданні профільного парламентського комітету. Якщо ж депутати не підтримають його відставку, то Смолію доведеться обіймати посаду голови Нацбанку і надалі.

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