Це не покращить відносини України та МВФ, – Гетманцев про відставку Смолія
Голова НБУ 1 липня подав у відставку, заявивши про політичний тиск на нього. На думку голови комітету з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева, відставка Смолія може вплинути на відносини з МВФ.
Нардеп не вважає, що існує прямий взаємозв'язок між звільненням Смолія та траншами від МВФ, однак це не покращить наші відносини з фондом. Про це він сказав у коментарі "РБК-Україна".
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Також Гетманцев наголосив, що важливою є позиція, яку займе сам голова НБУ про підстави його звільнення.
Безперечно, це не покращить відносини України та МВФ. Дуже неоднозначна інформація пролунала щодо тиску на нього з боку ОП. Мені здається, що це дуже небезпечна інформація, яка потребує перевірки,
– зазначив Гетманцев.
Він додав, що питання відставки Смолія розглядатимуть на засіданні фракції "Слуги народу". Перед цим, заяву розглянуть на засіданні профільного парламентського комітету. Якщо ж депутати не підтримають його відставку, то Смолію доведеться обіймати посаду голови Нацбанку і надалі.
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Відставка Якова Смолія: що про це відомо
- Глава НБУ Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про відставку за власним бажанням 2 липня.
- Він пояснив це систематичним політичним тиском, здійснюваним на центробанк протягом тривалого часу.
- Раніше Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.
- Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.