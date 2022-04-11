Это не ведение войны, это преступления, – Боррель о российской армии

Российская армия совершила ужасные преступления против мирных украинцев и нарушила все возможные правила войны. Весь мир увидел, на какие зверства способны россияне.

Жозеп Боррель призвал все страны активнее помогать Украине. Высокий представитель ЕС по иностранным делам подчеркнул – то, что творят россияне – это преступления.

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Это не ведение войны

Главный дипломат ЕС подчеркнул, что с каждым днем ​​мир видит все больше зверств, которые творят россияне в Украине, поэтому все должны сделать все возможное, чтобы это прекратить.

Мы видим, как Путин ведет войну. Это не "ведение войны" – это преступные действия,

– заявил Боррель.

Также он наметил успехи россиян в Украине как "провал", но последствия действий оккупантов в Украине стали ужасом для гражданского населения.

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