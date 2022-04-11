Жозеп Боррель закликав усі країни активніше допомагати Україні. Високий представник ЄС із закордонних справ підкреслив – те, що коять росіяни – це злочини.

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Це не ведення війни

Головний дипломат ЄС наголосив, що з кожним днем світ бачить усе більше звірств, які коять росіяни в Україні, тому усі мають зробити усе можливе, щоб це припинити.

Ми бачимо як Путін веде війну. Це не "ведення війни" - це злочинні дії,

– заявив Боррель.

Також він означив успіхи росіян в Україні як "провал", але наслідки дій окупантів в Україні стали жахом для цивільного населення.

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