Это не вопрос одного дня или месяца, – Подоляк об освобождении украинского Юга

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал об оккупированных территориях, а также о попытках россиян украсть украинские города.

По его словам, Россия очень активно пытается сформировать у украинцев, что на Юге, как будто их покинули, а "русский мир" пришел надолго. Михаил Подоляк отмечает, что это полный бред.

Важно Будем разбираться, – Данилов о ситуации на границе Херсона и Крыма

"Имеем классическую российскую психологическую операцию: вызвать чувство смуты и обиды заброшенных, а затем конвертировать это в гнев обиженных", – объяснил советник главы Офиса Президента.

Он пояснил, что сейчас политико-дипломатическая машина работает на то, чтобы государство получило достаточное количество оружия для освобождения граждан на оккупированных территориях. Кроме того, военная машина также работает с тем, чтобы сдержать агрессивное наступление врага на востоке страны.

Кремль бросает в бой все, что есть, но время на нашей стороне. Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил – Юг нашей страны будет обязательно уволен,

– сообщил Михаил Подоляк.

"Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года. Украинский флаг будет снова развеваться над Херсоном. Не завтра, но скорее, чем кто-то может себе представить", - добавил Подоляк.

Какая ситуация в Херсонской области: последние новости

В первые дни полномасштабной войны врагу удалось быстро продвинуться между Херсонской областью и Крымом. Этот вопрос все еще открытый. Окончательного ответа, как и почему это произошло, пока нет. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В Херсонской области, временно находящейся под оккупацией российских войск, усугубляется гуманитарный кризис. Все из-за отсутствия лекарства в регионе. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Российские оккупационные власти на Херсонщине пытаются незаконно ввести в обращение рубль , что является признаком аннексии. Ставленики Кремля во временно оккупированной Херсонской области требуют у продавцов ставить ценники в рублях и гривнах.

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