За його словами, Росія дуже активно намагається сформувати в українців, що на Півдні, думку, ніби їх покинули, а "русский мир" прийшов надовго. Михайло Подоляк зазначає, що це повна маячня.

Важливо Будемо розбиратись, – Данілов про ситуацію на кордоні Херсонщини та Криму

"Маємо класичну російську психологічну операцію: викликати почуття смути та великої образи покинутих, а потім конвертувати це у гнів ображених", – пояснив радник глави Офісу Президента.

Він пояснив, що зараз політико-дипломатична машина працює на те, щоб держава отримала достатню кількість зброї для звільнення громадян на окупованих територіях. Крім того, військова машина також працює на те, щоб стримати агресивний наступ ворога на сході країни.

Кремль кидає в бій усе, що має, але час на нашому боці. Щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил – Південь нашої країни буде обов'язково звільнений,

– повідомив Михайло Подоляк.

"Це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року. Український прапор знову майорітиме над Херсоном. Не завтра, але швидше, ніж хтось може собі уявити", – додав Подоляк.

Яка ситуація на Херсонщині: останні новини

У перші дні повномасштабної війни ворогу вдалось швидко просунутися між Херсонською областю та Кримом. Це питання досі є відкрите. Остаточної відповіді, як і чому це сталося, наразі немає. Про це розповів секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов.

У Херсонській області, яка тимчасово перебуває під окупацією російських військ, поглиблюється гуманітарна криза. Усе через відсутність ліків у регіоні. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова.

Російська окупаційна влада на Херсонщині намагається незаконно ввести в обіг рубль, що є ознакою анексії. Ставленики Кремля у тимчасово окупованій Херсонській області вимагають у продавців ставити цінники у рублях і в гривнях.

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