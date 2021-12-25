Это не закон против кого-то, это "за" новые правила, – Ермак про антиолигархический закон

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украине необходимо провести ряд реформ, как это в свое время сделали развитые страны мира. Закон об олигархах является первым из них.

По словам руководителя Офиса Президента, реформу можно будет считать успешной тогда, когда реестр олигархов будет пустым. Об этом Андрей Ермак заявил в интервью.

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Что будет означать успех закона

Андрей Ермак заявил, что успех закона об олигархах будет означать то, что крупный бизнес больше не будет влиять на работу Верховной Рады, правительства, суда или правоохранительных органов и не будет пытаться менять государственные решения.

Очень важно понимать: это не закон против кого-то, это "за" новые правила. Все страны проходили через это. У многих стран это уже сложившаяся система,

– заявил Ермак.

Также по словам главы Офиса Президента, на практике власть увидит, эффективно ли работает антиолигархический закон и нуждается ли он в совершенствовании. В то же время Ермак подчеркнул, что создание реестра СНБО – временный период. За это время в Украине должны появиться соответствующие институты, которые переберут на себя списки олигархов.

Государство ничего не будет забирать

Глава Офиса Президента заявил, что Украина будет координировать свои действия с западными партнерами. В то же время Ермак подчеркнул, что закон об олигархах не означает, что государство намерено у кого-то "забирать его бизнес". Кроме того, чиновник отметил важность соблюдения прав человека.

Также Андрей Ермак обратился к бизнесменам и призвал их бороться с коррупцией.

Ребята, занимайтесь бизнесом, становитесь еще богаче, капитализируйте себя и страну. Это позволит решить самые важные вещи. Во-первых, нашей стране перестанут вешать ярлыки в том, что мы коррумпированы, а всем правят олигархи. Во-вторых, народ начнет любить состоятельных,

– подчеркнул Ермак.

Руководитель Офиса Президента заявил, что главной целью антиолигархического закона является преодоление несправедливости в Украине.

Закон об олигархах: главное

Инициатором законопроекта об олигархах является президент Владимир Зеленский. Он внес его на рассмотрение Верховной Рады как неотложный.

Окончательно законопроект поддержали в сентябре 2021 года, а в ноябре президент его подписал.

Закон об олигархах вступит в силу в мае 2021 года. Тогда СНБО будет создавать реестр олигархов, в который могут попасть бизнесмены, владеющие крупным бизнесом, имеющие влияние на политику и являющиеся владельцем СМИ.

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