За словами керівника Офісу Президента, реформу можна буде вважати успішною тоді, коли реєстр олігархів буде порожнім. Про це Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю.

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Що означатиме успіх закону

Андрій Єрмак заявив, що успіх закону про олігархів означатиме те, що великий бізнес більше не впливатиме на роботу Верховної Ради, уряду, суду чи правоохоронних органів та не намагатиметься змінювати державні рішення.

Дуже важливо розуміти: це не закон проти когось, це "за" нові правила. Усі країни проходили через це. У багатьох країн це вже сформована система,

– заявив Єрмак.

Також за словами голови Офісу Президента, на практиці влада побачить, чи ефективно працює антиолігархічний закон і чи потребує він вдосконалення. Водночас Єрмак підкреслив, що створення реєстру РНБО – тимчасовий період. За цей час в Україні повинні з'явитися відповідні інституції, які переберуть на себе списки олігархів.

Держава нічого не забиратиме

Глава Офісу Президента заявив, що Україна координуватиме свої дії з західними партнерами. Водночас Єрмак підкреслив, що закон про олігархів не означає, що держава має намір у когось "забирати його бізнес". Крім того, чиновник наголосив на важливості дотримання прав людини.

Також Андрій Єрмак звернувся до бізнесменів і закликав їх також боротися з корупцією.

Хлопці, займайтеся бізнесом, ставайте ще багатшими, капіталізуйте себе і країну. Це дозволить вирішити найважливіші речі. По-перше, нашій країні перестануть вішати ярлики у тому, що ми корумповані, а олігархи всім правлять. По-друге, народ почне любити заможних,

– наголосив Єрмак.

Керівник Офісу Президента заявив, що головною метою антиолігархічного закону є подолання несправедливості в Україні.

Закон про олігархів: головне

Ініціатором законопроєкту про олігархів є президент Володимир Зеленський. Він вніс його на розгляд Верховної ради як невідкладний.

Остаточно законопроєкт підтримали у вересні 2021 року, а в листопаді президент його підписав.

Закон про олігархів набуде чинності у травні 2021 року. Тоді РНБО створюватиме реєстр олігархів, у який можуть потрапити бізнесмени, які володіють великим бізнесом, мають вплив на політику та є власником ЗМІ.

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