Это не защита закона, – Гетманцев о реакции Разумкова на деолигархизацию

Законопроект об олигархах Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию после первого, а не второго чтения. Это не обеспечит юридическую чистоту этого текста.

Об этом глава финансового комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев сказал в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. По его словам, законопроект после второго чтения существенно изменился.

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"Наша фракция говорила, что в этом нет никакого смысла. Отправим второе чтение после его голосования. Если есть замечания Венецианской комиссии, то мы рассмотрим. Венецианская комиссия не является источником власти в Украине", – сказал Гетманцев.

Гетманцев: "У нас разные ценности"

По словам Гетманцева, Верховная Рада не должна автоматически применять все, что говорит Венецианская комиссия. Однако если там будут дельные вещи, то парламент учтет их.

"Это абсолютно конструктивная позиция. Мне кажется, что до сих пор нет личностного конфликта с Разумковым. Очень уважаем его. Он был очень неплохим спикером, но с какого-то момента начались действия, которые свидетельствуют о том, что на самом деле у нас разные ценности", – сказал нардеп.

Позиция Разумкова довольно странная. Это точно не защита регламента. Точно не защита закона,

– добавил он.

Гетманцев считает, что действия спикера подпадают под двойные стандарты. Более того, являются непонятными ни с юридической, ни с политически точки зрения.

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