Вообще вопрос отставки спикера Верховной Рады можно разделить на 2 части. Об этом Гетманцев сказал в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале.

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Политическая составляющая

По словам народного депутата, когда руководящая партия входила в парламент, то давала определенные обещания. В частности сломать олигархическую структуру экономики, которая мешает стране развиваться.

Антиолигархический законопроект стал тем рубиконом, по которому включились действия нашего спикера, которых мы от него не ожидали,

– подчеркнул Гетманцев.

Нам очень грустно, что произошел такой скандал, что мы вынуждены публично решать этот вопрос. Ведь он политически всех минусует. Но мы не можем остановиться выполнять свои обещания. Даниил Гетманцев Нардеп от "Слуги народа"

Юридическая составляющая

В то же время Гетманцев объяснил, что есть еще юридическая часть. Она заключается в том, были ли нарушения, за которые спикера могли отстранить или уволить на основании норм регламента. "Бесспорно, эти нарушения были", – сказал он.

Отметим! Отставку Разумкова рассмотрят на заседании Рады 7 октября.

Отставка Разумкова: главное