Об этом Даниил Гетманцев сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. Он отметил, что не будет голосовать на заседании за назначение нового спикера Верховной Рады.

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Гетманцев не будет голосовать за нового спикера

По мнению нардепа, процедура отставки Разумкова должна проводиться беспристрастно и в соответствии с регламентом. Он понимает, что кто-то должен быть председателем на заседании, а значит, будет выполнять поручение Верховной Рады.

Откровенно скажу, что это не лучшее предложение в моей жизни. Это не та деятельность, за которую нужно соревноваться, к которой стремиться. Конечно, я мог отказаться, но мне кажется, что это было бы неответственно. Даниил Гетманцев Нардеп от партии "Слуга народа"

Он также отметил, что не будет голосовать на заседании за назначение нового спикера Верховной Рады.

"Этот вопрос не решала Верховная Рада. Я думаю, что у нас есть Елена Кондратюк – прекрасная вице-спикер и заместитель председателя Верховной Рады. Она может справиться с этим вопросом блестяще", – добавил нардеп.

Обратите внимание! На пленарном заседании Верховной Рады 7 октября 2021 года председателем будет Даниил Гетманцев. Под его руководством нардепы будут голосовать за отзыв спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Гетманцев: Разумков создаст свою партию

Гетманцев считает, что Разумков внес один из решающих вкладов в построение партии "Слуга народа". Он был главным политтехнологом Владимира Зеленского, когда тот шел в президенты.

Я думаю, что он (Разумков – 24 канал) создаст свою партию. Он был 1 номером партии "Слуга народа", руководителем фракции. Спикер – талантливый человек,

– сказал нардеп.

По прогнозам Гетманцева, Разумков, вероятнее всего, создаст собственную партию. "Посмотрим на эту партию, на ее идеологию. Хотя все наши партии, учитывая менталитет наших людей, – это морок", – акцентировал он.

Отзыв Дмитрия Разумкова: главное