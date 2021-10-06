Про це Данило Гетманцев повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. Він зазначив, що не голосуватиме на засіданні за призначення нового спікера Верховної Ради.

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Гетманцев не голосуватиме за нового спікера

На думку нардепа, процедура відставки Разумкова має проводитись неупереджено та відповідно до регламенту. Він розуміє, що хтось мусить бути головою на засіданні, а отже, виконуватиме доручення Верховної Ради.

Відверто скажу, що це не найкраща пропозиція в моєму житті. Це не та діяльність, за яку потрібно змагатися, якої прагнути. Безперечно, я міг відмовитися, але мені здається, що це було б невідповідально. Данило Гетманцев Нардеп від партії "Слуга народу"

Він також наголосив на тому, що не голосуватиме на засіданні за призначення нового спікера Верховної Ради.

"Це питання не вирішувала Верховна Рада. Я думаю, що в нас є Олена Кондратюк – прекрасна віцеспікерка й заступниця голови Верховної Ради. Вона може впоратися з цим питанням блискуче", – додав нардеп.

Зверніть увагу! На пленарному засіданні Верховної Ради 7 жовтня 2021 року головою буде Данило Гетманцев. Під його керівництвом нардепи голосуватимуть за відкликання спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Гетманцев: Разумков створить свою партію

Гетманцев вважає, що Разумков вніс один із вирішальних вкладів у побудову партії "Слуга народу". Він був головним політтехнологом Володимира Зеленського, коли той ішов у президенти.

Я думаю, що він (Разумков – 24 канал) створить свою партію. Він був 1 номером партії "Слуга народу", керівником фракції. Спікер – талановита людина,

– сказав нардеп.

За прогнозами Гетманцева, Разумков найімовірніше створить власну партію. "Подивимося на цю партію, на її ідеологію. Хоча всі наші партії, враховуючи менталітет наших людей, – це морок", – акцентував він.

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