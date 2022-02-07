Это нелогично для России, – военный эксперт о "сокрушительном наступлении" на Киев

The Washington Post сообщил, что Россия уже стянула к украинским границам 70% средств, которые нужны для вторжения в Украину. Однако наступление на Киев для Кремля является нелогичным.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что данные США не совпадают с реальной ситуацией.

К теме Россия уже стянула 70% сил и средств необходимых для вторжения, – The Washington Post

"России невыгодно разрушать Киев, чтобы потом его отстраивать и создавать здесь какую-то новую администрацию. Это вполне нелогично", – подчеркнул Жданов.

Данные США не соответствуют действительности

Эксперт считает, что факты, которыми апеллирует США, не соответствуют информации в американских военных учебниках, по которым офицеры учатся планировать и вести боевые действия.

Обычно потери наступающей стороны в 3 или иногда в 5 раз превышают потери той стороны, которая обороняется. По их данным (США – 24 канал) все наоборот,

– добавил эксперт.

Он также отметил, что противотанковое оружие, которое сейчас поступает в Украину, может применять военный на минимальной ступени обучения. Поэтому бои в городах, где пользовались таким оружием, раньше заканчивались победой.

Вспомните Грозный в 1998 году, первую чеченскую кампанию. Маяковская бригада была сожжена дотла на улицах Грозного только из-за применения ручных, противотанковых гранатометов . Олег Жданов Военный эксперт

Геополитическая игра США с Россией

Жданов предположил, что заявления Белого дома – часть второй волны информационной спецоперации, которую проводят США в геополитической игре с Россией. Сначала они сообщали, что у украинских границ зафиксировали 100 тысяч российских военных, сейчас – что их там 60 батальонов.

Это совершенно разные подходы в оценке возможностей противника. Такие батальоны могут насчитывать до тысячи человек. 60 батальонов – это 60 тысяч человек, а где еще 40 тысяч делось?

– сказал он.

Российская армия не готова к вторжению

Военный эксперт отметил, что в России не объявлена мобилизация, нет сбора резервистов. Военные же отрабатывают задачи в мирное, а не в военное время.

Нет накопления человеческого резерва. Тогда вопрос: "Кто будет воевать, если нет людей?

– добавил эксперт.

По его словам, ситуация у границ непростая, но то, что Россия завтра готова идти в бой – не соответствует действительности.

Олег Жданов о вероятности наступления на Киев: смотрите видео 24 канала

Если в феврале в Украине произойдет потепление, это помешает российской армии идти в наступление. В то же время, даже во время заморозков военным будет очень сложно.

Технику надо постоянно прогревать, а самое главное – надо греть людей. Из замерзших бойцов в бою толку не будет,

– подчеркнул он.

Заявления США по наступлению России

В The Washington Post сообщили, что у украинских границ уже расположено около 70% российских сил, необходимых для полномасштабного вторжения.

США отмечают, что Россия может прибегнуть к различным формам агрессии: кибератаке, политической дестабилизации или же полномасштабному вторжению. В Украине информацию о полномасштабном наступлении опровергают.

В ответ на слова Вашингтона Россия заявила, что США и Великобритания "сами придумали российскую угрозу".

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.