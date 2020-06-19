Возрождение украинской церкви, получение Томоса – это социальное и историческое событие, которое не имеет ничего общего со сферой уголовной юстиции.

Это событие происходило открыто, его наблюдал весь мир, принимало участие большое количество высокодостойных людей, поэтому говорить о какой-то криминальной составляющей категорически невозможно. Об этом в прямом эфире на 24 канале заявил старший научный сотрудник института государства и права Николай Сирый.

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Он пояснил, что это событие обсуждают не только потому, что кто-то написал заявление в правоохранительные органы. На самом деле в стране имеем серьезную проблему уже не первый год – возбуждение уголовных дел автоматически по любому заявлению. Это ненормальная ситуация, когда страна живет в режиме, где любое лицо любое заявление может написать и государство должно начинать уголовное расследование.

Хочу сказать, что в мировой практике нет такой обязанности. В современных и демократических государствах не будут расследовать любые заявления, которые направлены в правоохранительные органы,

– сообщил Николай Сирый.

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"Обязательно правоохранительный орган должен провести проверку этого заявления, выяснить, есть ли вообще разговор о каких-то уголовных обстоятельствах. Если мало мнения правоохранительного органа, должна быть проверка судом", – добавил Сирый.

Он отметил, что это ненормальная ситуация, когда 7 месяцев где-то лежит бессмысленное уголовное дело.