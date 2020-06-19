Відродження української церкви, отримання Томосу – це соціальна та історична подія, яка немає нічого спільного зі сферою кримінальної юстиції.

Ця подія відбувалася відкрито, її спостерігав весь світ, брала участь велика кількість високодостойних людей, тому говорити про якусь кримінальну складову категорично неможливо. Про це у прямому ефірі на 24 каналі заявив старший науковий співробітник інституту держави і права Микола Сірий.

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Він пояснив, що цю подію обговорюють не тільки, тому що хтось написав заяву до правоохоронних органів. Насправді в країні маємо серйозну проблему вже не перший рік – порушення кримінальних справ автоматично за будь-якою заявою. Це ненормальна ситуація, коли країна живе в режимі, де будь-яка особа будь-яку заяву може написати і держава повинна розпочинати кримінальне розслідування.

Хочу сказати, що у світовій практиці немає такого обов’язку. В сучасних та демократичних державах не будуть розслідувати будь-які заяви, які направлені до правоохоронних органів,

– повідомив Микола Сірий.

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"Обов’язково правоохоронний орган має провести перевірку цієї заяви, з’ясувати, чи є взагалі розмова про якісь кримінальні обставини. Якщо замало думки правоохоронного органу, має бути перевірка судом", – додав Сірий.

Він зазначив, що це ненормальна ситуація, коли 7 місяців десь лежить безглузда кримінальна справа.