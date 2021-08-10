Это неуважение к столице, – в заповеднике "София Киевская" отреагировали на скандал с Red Bull

В Национальный заповедник "София Киевская" компания Red Bull не обращалась за получением разрешения касательно дрифта на Софийской площади. Руководство заповедника уже предоставило полиции информацию и в письменном виде, и на электронных носителях.

Об этом в эфире 24 канала рассказал первый заместитель директора заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко. Он считает, что ответственность за инцидент должны понести именно организаторы.

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Есть процедуры по получению согласования соответствующих мероприятий, Софийская площадь является историческим памятником Киева. Организаторы должны были обратиться в Киевскую городскую государственную администрацию, чтобы получить письменное разрешение на дрифт.

"Организация и участники этого процесса не обращались в КГГА и в "Софии Киевской – также письменных разрешений у них нет", – сказал Вадим Кириленко.

Он добавил, что сейчас сумма восстановления площади неизвестна, ведь Софийская площадь не входит в буферную зону "Софии Киевской", она находится на балансе КГГА – соответствующих структурных подразделений. "София Киевская" только в пределах своих полномочий осуществляет мониторинг буферной зоны Софийской площади в частности.

Мы можем только реагировать – обращаться и информировать Министерство культуры и соответствующие органы КГГА и полиции. Пока мы не считаем убытки,

– сказал первый заместитель директора заповедника.

Кириленко: Это неуважение к киевлянам

Вадим Кириленко отметил, что полностью согласен с позицией министра культуры Александра Ткаченко и другими коллегами касательно скандала вокруг компании Red Bull. За многолетнюю практику сотрудничества с Софийской площадью проводили много мероприятий, обычно в отношении этого были обращения. Многим отказывали, ведь есть мероприятия, которые нельзя проводить на площади, потому что историческое место, сказал Кириленко.

"Сегодня было общение с коллегами: музейниками, охранниками, министерством, КГГА. Все единодушно (заявили – 24 канал) – это неуважение к памятнику, неуважение к Киеву и киевлянам", – сказал первый заместитель директора заповедника "София Киевская".

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