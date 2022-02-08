"Это невозможно": в Кремле отрицают соглашение Путина и Макрона по Украине

Американскому изданию The Financial Times сообщили, что президенты России и Франции заключили соглашение по Украине. На это заявление уже отреагировали в Москве.

Кремль опроверг заявление о сделке Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Там даже назвали это "невозможным".

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Песков: Не могли заключить никаких сделок

Прокомментировал предполагаемую сделку пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что СМИ написало неправильно информацию.

Москва и Париж не могли заключить никаких соглашений. Это просто невозможно,

– подчеркнул Песков.

Спикер президента страны-агрессора напомнил, что Франция является членом Евросоюза и НАТО, где ей не принадлежит лидерство. Мол, это совсем другая страна. О какой именно речи Песков не уточнил.

Соглашение Макрона и Путина: что известно

Руководители Франции и России, по данным The Financial Times, якобы заключили соглашение для снижения напряженной ситуации вокруг Украины. Мол, Кремль теперь ждет, когда в США одобрят эти условия.

В издании, в частности, утверждают, что глава Кремля даже согласился вывести до 30 тысяч российских военных из Беларуси. Речь идет о тех, которые привлекли к совместным учениям "Союзная решимость-2022".

Также Владимир Путин и Эммануэль Макрон якобы договорились, что Россия "не будет проявлять новых военных инициатив".

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