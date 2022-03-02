На это невозможно смотреть без слез: в Херсоне нашли тела защитников города, – Геращенко
Источник:телеграм Pravda Gerashchenko
Антон Геращенко сообщил, что в Херсоне обнаружили тела защитников города. Имея только коктейли Молотова, они пытались остановить бронеколонну российских оккупантов.
Советник министра внутренних дел Геращенко заявил: после победы Украины в Херсоне в "Сиреневом парке" соорудят Мемориал мужества и смелости защитников города. Голыми руками они пытались остановить врага.
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Они все погибли, и никто не хотел помилования. Это самые трагические кадры, которые я видел за все 6 дней вторжения российских нацистов. На это нельзя смотреть без слез,
– написал Геращенко.
В твиттере пишут, что российские изверги заявили: за каждую попытку защитить Херсон будут убивать 30 гражданских.
Российские изверги заявили, что будут убивать гражданских / Скриншот из телеграм-канала STERNENKOОфициальных данных относительно количества погибших в "Сиреневом парке" на данный момент нет. Вечная память героям.