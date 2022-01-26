Это ничто по сравнению с тем, что будет после нападения на Украину – Госдеп об обвале рубля

Российский рубль заметно упал к американскому доллару, примерно на 50 копеек. Это произошло 24 января.

А неделей ранее обвалился фондовый рынок России. Такие события прокомментировали в Госдепе США – говорят, будет еще хуже.

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Будет еще хуже, – Госдеп о падении рубля

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс на брифинге 25 января прокомментировал обвал рубля и фондовых рынков России. По его словам:

Это естественно, что на действия Москвы реагируют инвесторы и игроки фондовых рынков, и что рубль и биржевые индексы России опустились до самых низких значений за год.

Но в случае нового вторжения России в Украину кремлевские власти сочтут нынешние трудности буквально ничем – по сравнению с тем, что ждет российскую экономику.

Что мы видим сейчас – это ничто по сравнению с падением российской экономики в случае вторжения в Украину. Мы готовы делать все возможное, чтобы удержать Россию от новой агрессии,

– сказал представитель Госдепа.

И добавил, что речь идет не только о США: о скором и жестком ответе предупреждают Россию многие страны.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Напомним:

18 января в России зафиксировали обвал фондового рынка – самый большой за два прошлых года.

А 24 января курс российского рубля по отношению к доллару снизился на 50 копеек, что тоже расценили как обвал.

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